В Марксовском районе три девочки госпитализированы с отравлением угарным газом

В Саратовской области трое детей госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, вечером 3 апреля в селе Приволжское Марксовского района дети – девочки двух, шести и 11-ти лет – почувствовали себя плохо и пожаловались на это родителям. Взрослые вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики осмотрели детей и, в связи с возникшими подозрениями на отравление продуктами горения, приняли решение об их госпитализации. В лечебном учреждении предположение об отравлении подтвердилось. Жизни и здоровью девочек в настоящее время ничего не угрожает.

Следователь СК осмотрел дом. В помещении установлен проточный газовый водонагреватель, обогрев жилища осуществляется посредством газового котла.

Марина Ковалева