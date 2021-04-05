Облсуд оставил в СИЗО директора компании Виталия Рыльских

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения директору и совладельцу ООО «Заповедник» Ивану Окольникову, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщают в суде, защита просила освободить бизнесмена из СИЗО под залог в 5 млн руб., перевести на домашний арест или запретить определенные действия, однако апелляция не стала изменять решение Центрального районного суда.

Уголовное дело в отношении Ивана Окольникова было возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. В КСП сообщали, что, по версии следствия, руководитель компании, используя подложные документы, арендовал, а потом выкупил участок земли в Челябинске без законных оснований. Ущерб бюджету города оценили как минимум в 115 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ивану Окольникову в ООО «Заповедник» принадлежит 16,5%, столько же – Татьяне Окольниковой. Основным учредителем компании является депутат городской думы Виталий Рыльских.