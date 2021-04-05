На три дня Уфа станет центром притяжения для промышленников страны

С 7 по 9 апреля 2021 года в Уфе пройдет Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Легпром», «Инновационный потенциал Уфы». В масштабной выставочной экспозиции примут участие около 130 компаний из 12 регионов России, в том числе Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Тверской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Удмуртской Республики.

Экспозиция выставок поделена на тематические блоки. В первом будут представлены крупные промышленные компании России и Башкортостана. Среди участников такие предприятия, как ОДК, УМПО, «Молния», «Гидравлика», «Вертолеты России», КумАПП, «Инман» и другие.

Второй блок впервые продемонстрирует услуги, продукцию, разработки более 60 компаний малого и среднего предпринимательства региона. Они представят тематические разделы «Машиностроение», «Авиационный кластер РБ», «Робототехника», «Технопарки», «Средства защиты», «Мебельный кластер», «Деревообрабатывающая промышленность».

Третьим блоком станет традиционная экспозиция инновационных предприятий столицы республики – города-миллионника Уфы. В рамках экспозиции свои достижения продемонстрируют около 30 компаний, в том числе «Технопарк Авиационных технологий», Индустриальный парк «Промцентр», «Нефтегазпарк», технопарк «Нижегородский» и другие. Здесь 8 апреля в прямом эфире на стенде Индустриального парка «Промцентр» состоится запуск линии компании «МВС Мехатроника».

Четвертый блок представит экспозицию «Легпром» с участием более 20 компаний, в том числе ГУП БХП «Агидель», ателье «Салават», «Ишимбайский трикотаж», Давлекановская обувная фабрика, Ишимбайская чулочная фабрика, «Трикотажница», «Малыш», а также ряд производств малого бизнеса. И наконец, на открытой площади будут представлены техника Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, Туймазинского завода бетоновозов, вертолет предприятия «Техпромсервис» и других крупных производителей.

Ключевым событием форума станет Стратегическая сессия «Технологическое развитие России: точки и пути достижения национальных целей». Модератором выступит крупнейший эксперт в области промышленного интернета и робототехники Виталий Недельский. К разговору приглашены представители Минпромторга России, руководители ведущих отраслевых ассоциаций, топ-менеджмент крупнейших холдингов и предприятий, делегации регионов.

За три дня работы форума состоится 25 отраслевых секций, на которых выступят около трехсот спикеров из 15 городов России.

– Все события будут проходить в гибридном формате. Желающие смогут увидеть онлайн-трансляции и ознакомиться с экспозицией выставки, что называется, не выходя из дома, – рассказывает генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова. – Это наш новый формат, который позволяет расширить географию и аудиторию мероприятий.

Форум станет местом, где будут обсуждаться темы развития смарт-производства, интеллектуальных производственных систем, аддитивных технологий, цифрового машиностроения, межрегионального сотрудничества и кооперации, авиационной промышленности, повышения производительности труда.

В дни проведения форума на площадке «Легпром» в режиме нон-стоп будут проходить красочные показы коллекций башкирских дизайнеров и региональных производителей одежды.

В рамках официального открытия Российского промышленного форума, которое состоится 8 апреля, в режиме онлайн будет произведен официальный пуск нового производства высокопроизводительных станков стерлитамакской компании «М-Робо».

Еще одним ярким событием дня станет передача городу Уфе десяти троллейбусов с увеличенным автономным ходом на базе АО «МАЗ».

Организаторами Российского промышленного форума выступают Правительство РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Администрация ГО г. Уфа РБ, Башкирская выставочная компания. Уникальный мультиформатный выставочно-форумный проект традиционно поддерживают Министерство промышленности и торговли РФ, Союз машиностроителей России, Российская Ассоциация «Станкостроение».