В Волжском будут судить мужчину за сбыт немаркированных сигарет в 12 млн рублей

В Волжском Волгоградской области следственное управление МВД завершило расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего мужчины в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), а также в покушении на незаконное предпринимательство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления, с декабря 2018 года по март 2020 года злоумышленник приобретал у незнакомых ему лиц немаркированные табачные изделия известных брендов. Предположительно, он закупил продукции на сумму свыше 12 млн руб. Не имея своих торговых точек, обвиняемый якобы реализовывал сигареты иным продавцам, с которыми осуществлял договоры поставки в устной форме. 20 марта 2020 года сотрудники полиции пресекли его противоправную деятельность.

Вину обвиняемый признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в Волжский городской суд. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Мария Шахрай