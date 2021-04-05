«Эксклюзив-строй» заменит парапетное ограждение на дороге М-5 в Башкирии

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ Федерального дорожного агентства» по итогам конкурса от 2 апреля заключит контракт на замену парапетного ограждения дороги М-5 в Башкирии с уфимским ООО «НПП "Эксклюзив-строй"», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником закупки, предложила исполнить контракт начальной стоимостью 269,87 млн руб. с дисконтом 0,1%, за 269,37 млн руб.

До 25 декабря текущего года нужно заменить парапетное ограждение на участке протяженностью 8 км. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на парапетное ограждение и четырехлетнюю — на асфальтобетонное покрытие.

ООО «НПП "Эксклюзив-строй"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2018 года. Компания занимается строительством дорог. Ею в равных долях владеют Тагир Гирьфанов, Олег Евдокимов и Радмир Тухватуллин. Выручка в 2020 году составила 118,54 млн руб., чистая прибыль — 3,81 млн руб. В 2020 году компания заключила два госконтракта на общую сумму 160,15 млн руб.

Майя Иванова