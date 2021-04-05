Министра здравоохранения Алтайского края наградили за борьбу с коронавирусом

Министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова наградили памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Вручение прошло во время пленума краевой организации профсоюза.

Как сообщается на сайте краевого парламента, награду также вручили анестезиологу-реаниматологу Мамонтовской ЦРБ Егору Ивлеву, фельдшеру скорой помощи Рубцовска Виктору Роеву и специалисту по охране труда барнаульской горбольницы №11 Людмиле Гайнулиной. Также награды удостоена депутат заксобрания, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева, которая в прошлом году координировала деятельность рабочей группы для помощи семьям медиков, занятых в лечении больных с COVID-19.

В октябре прошлого года краевое правительство заявило о «взрывном росте» заболеваемости коронавирусом. Тогда заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем возросла в семь раз. В конце декабря того же года власти сообщили о росте смертности. За январь — ноябрь 2020 года прирост смертности к аналогичному периоду прошлого года составил почти 12%.

По данным регионального оперштаба, за время пандемии зарегистрировано 47 609 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 42 622 человека, умерли 2 746 пациентов. 34 291 жителей получили первую прививку от инфекции, 69 838 человек полностью привиты.

Юлия Сасевич