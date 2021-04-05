Компания из Турции намерена построить в Агидели грузовой речной порт

ООО «Фавори» (входит в турецкую группу компаний Kozuva holding) намерена построить в Агидели грузовой речной порт. Об этом член совета директоров «Козува групп» Бора Ишинер заявил на встрече с главой минэкономразвития республики Рустамом Муратовым, сообщает пресс-служба правительства.

Объем инвестиций в проект не называется. В правительстве региона отмечают, что создание грузового порта «позволит снизить затраты на транспортировку массовых, тяжелых и объемных грузов и обеспечить развитие внутренней российской транспортной инфраструктуры по стратегическому Уральскому меридиану».

Помимо речного порта, компания рассматривает строительство гостиницы и многоуровневой парковки возле железнодорожного вокзала в Уфе. На встрече в правительстве было подписано соглашение о реализации инвестпроекта. Сейчас администрация республики проводит переговоры с Куйбышевской железной дорогой.

Анна Соколова