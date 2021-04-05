На обустройство нового молодежного пространства в Сарапуле потратили 500 тысяч рублей

Молодежный центр Сарапула открыл в городе второе пространство для своей целевой аудитории. В помещении отремонтировали стены, пол, поменяли окна и обновили материально-техническую базу, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Общая сумма затраченных средств составила 500 тыс. руб.

«Здесь будут организовываться для молодежи круглые столы по различным тематикам, профилактические мероприятия, киновечера, вечера настольных игр. Также, все желающие смогут сами инициировать встречи по интересам. Уверен, это станет местом генерации и воплощения отличных идей, которых у молодежи действительно много»,— отметил министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Александр Варшавский.