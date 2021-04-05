В Ахтубинске СК возбудил дело из-за смерти людей при обрушении кровли ангара

В Астраханской области Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Промстрой», подозреваемого в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Установлено, что 1 апреля подозреваемый допустил до работы по разбору перекрытия металлического ангара на территории войсковой части №15650 в Ахтубинске четверых работников. Предположительно, они не проходили стажировку и проверку знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. Гендиректор якобы не обеспечил надлежащий контроль за применением ими средств индивидуальной защиты и соблюдением правил техники безопасности. Как уточнили в ведомстве, в процессе проведения разбора перекрытия корпуса произошло обрушение металлических конструкций, в результате которого двое работников погибли, еще двое получили телесные повреждения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мария Шахрай