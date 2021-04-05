Четверть новосибирцев, работавших на «удаленке», вернулись в офисы

Четверть новосибирцев (25%), которые год назад ушли на «удаленку», в марте этого года вернулись в офисы, сообщает служба исследований hh.ru. Больше всего таких работников среди юристов и тех, кто занят в сферах «наука, образование», «строительство, недвижимость».

Еще 13% работают несколько дней в неделю удаленно, несколько дней в офисе, еще 13% работают из дома. В основном это специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники hr-служб.

Около половины жителей области вовсе не переходили на удаленный режим работы, сообщает компания.

Из числе тех, кто работает удаленно, лишь 3% сообщили, что хотят вернуться к прежнему графику работы, 26% готовы к работе в графике, предусматривающем частичную «удаленку». Большая часть удаленно работающих сотрудников в Новосибирской области ответили, что не желают возвращаться в офисы (66%). В России, доля тех, кто предпочитает остаться на «удаленке», в среднем составляет 59%.

Оксана Павлова