Почти 2,3 млн рублей похитили у 12 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 12 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 2,26 млрд руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Деньги у граждан похищались под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных — «зеркальных». Также зарегистрированы факты хищения под предлогом заработка на бирже, получения бонусов от банка и при продаже или покупке товаров через интернет.

Отметим, что большинство заявлений в полицию поступило от жителей Ижевска, Сарапула, Воткинска, Можги, Глазова, Можгинского, Глазовского, Увинского, Завьяловского и Юкаменского районов. Возраст потерпевших — от 30 до 67 лет.