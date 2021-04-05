В Ярославской области с 15 апреля вводится запрет на рыбалку

На водоемах Ярославской области вводятся ограничения на рыбную ловлю, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что ограничения вводятся в связи с началом весеннего нерестового периода.

По данным департамента, в период с 15 апреля по 1 июня рыболовство запрещено в Рыбинском водохранилище. На период с 15 апреля по 15 июня запрет распространяется на рыболовство в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устьев вверх по течению в пределах Ярославской области.

На озере Неро в Ростовском районе запрещена рыбная ловля с 20 апреля по 29 мая. В озере Плещеево в Переславском районе запрещено рыболовство в периоды с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря.

Запрет на рыболовство на зимовальных ямах распространяется с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года. Полный перечень нерестовых участков и зимовальных ям опубликован официальном сайте департамента.

В департаменте уточнили, что запрет распространяется на вылов водных биоресурсов всеми орудиями вылова, за исключением ловли одной поплавочной или донной удочки с берега с количеством крючков не более двух штук у одного гражданина. Такая рыбалка возможна только вне мест нереста. Рыболовство с маломерных судов любого типа запрещено.

За нарушение правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. с конфискацией транспортного средства и орудий вылова. В случае причинения особо крупного ущерба установлена уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дарья Сабаева