В Татарстане естественная убыль за три года достигла почти 11 тысяч человек

Естественная убыль населения в Татарстане за последние три года достигла почти 11 тыс. человек. Численность населения при этом в регионе не изменилась. Она составляет 3,89 млн жителей. Миграционный прирост равен 11,5 тыс. человек. Исследование провели специалисты РИА «Нoвости».

Татарстан занял второе место среди регионов РФ по приросту населения. Лидером здесь является, где отмечен рост на 16,8%. Второе место занимает Ингушетия (5,6%). Тройку замыкает Ленинградская область (4,3%).

В России численность населения за последние три года сократилась на 711 тыс. человек или на 0,5%. Естественная убыль населения составила 1,2 млн человек.

"Ъ-Казань"