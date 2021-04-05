В Башкирии от коронавируса за сутки скончались четыре человека

В Башкирии зарегистрирован 32 881 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, прирост заболевших за сутки составил 103 человека, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. Выписано 86,2% от общего числа заболевших.

По данным минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались четверо. Общее количество умерших от коронавируса достигло 378 человек.

На стационарном лечении находятся 213 пациентов, из них четверо – в тяжелом состоянии. Еще около 3900 заболевших проходят лечение дома.

Влада Шипилова