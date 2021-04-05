В Екатеринбурге будут судить организаторов нелегального казино

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, организовавших нелегальное казино. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, нелегальное казино было организовано летом 2019 года, когда обвиняемый 1989 года рождения арендовал помещение на площади Жуковского в Екатеринбурге, а также приобрел игровое оборудование — игровые столы. фишки, карты. Кроме того, он вовлек в деятельность второго обвиняемого 2001 года рождения и иных соучастников, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

«Для общения с игроками в одном из мессенджеров была создана группа. Оплачивая взносы на счета банковских карт, открытых на участников группы, игроки получали фишки и занимали места за игорным столом. Руководитель группы устанавливал правила проведения азартных игр и распределял прибыль, а обвиняемый 2001 года рождения принимал взносы от игроков. Остальные соучастники выполняли роль дилеров»,— рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Анастасия Реутова