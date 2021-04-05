В Волгограде оглашен приговор по делу о мошенничестве с полисами страхования

Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 47-летнего представителя страховой организации Алексея Бородая. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, с 2013 года по 2015 год фигурант уголовного дела и трое сообщников подыскивали сельхозтоваропроизводителей, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с господдержкой. Фермеры якобы должны были оплатить компании половину стоимости полиса, после чего предоставить соответствующие сведения в региональное министерство сельского хозяйства, чтобы получить субсидии на возмещение части затрат. После того как половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в подконтрольную организацию от имени сельхозтоваропроизводителей, обвиняемые, предположительно, предоставляли документы для компенсации второй части страховой премии. Всего таким способом было похищено более 160 млн руб.

Вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай