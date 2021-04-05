Минздрав закрыл ковидный госпиталь в Демской больнице Уфы

С 1 апреля городская больница Демского района Уфы перестала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Медучреждение готовится к переходу на плановую работу.

В соответствии с указом главы Башкирии Радия Хабирова минздрав постепенно закрывает инфекционные госпитали и сокращает коечный фонд, чтобы он не простаивал, отметил Максим Забелин. Сегодня развернуто 1668 коек, занятость которых составляет 90%.

Радий Хабиров поблагодарил врачей и медперсонал больницы за лечение пациентов с коронавирусом. «Ситуация в целом в большом количестве европейских стран тревожная, везде локдауны, везде рост идет. Нам нужно проявить бдительность и осторожность, чтобы к нам это все не прилетело. Надо быть готовыми в случае, если ситуация будет ухудшаться, чтобы вы могли быстро и эффективно этот коечный фонд создавать», – заявил глава.

COVID-госпиталь в ГКБ Демского района открылся одним из первых в начале апреля прошлого года.

Влада Шипилова