Виктор Агеев покинул пермское управление капстроительства

Исполняющий обязанности первого замглавы Перми Виктор Агеев ушел с должности начальника городского управления капитального строительства, сообщил телеграмм-канал «Три лопаты». Новым руководителем управления назначена заместитель господина Агеева Ирина Чиркова. В мэрии уточнили «Ъ-Прикамье», что смена руководителя УКСа произошла с 30 марта. Господин Агеев продолжил курировать УКС в качестве замглавы города.

Виктор Агеев работает на должности первого заместителя главы города с лета 2017 года. Он руководит функционально-целевым блоком «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, эффективное природопользование». В марте 2020 года назначен начальником управления капитального строительства Перми.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что заместителем главы Перми по экономическим вопросам может стать председатель совета директоров «Краснокамского завода металлических сеток» Эдуард Хайруллин. В таком случае, у Виктора Агеева останутся только полномочия по экологическим вопросам и капстроительстсву.