Жителя Ижевска осудили за убийство сестры

33-летнего жителя Ижевска признали виновным в убийстве 32-летней сестры (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Так, тело женщины обнаружили 1 июля прошлого года по месту ее жительства в одной из квартир на ул. Репина. Установлено, что накануне случившегося она употребляла с братом спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил сестру руками. В ходе следствия он признал вину в совершении преступления.