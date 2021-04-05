У сочинского санатория «Золотой колос» появится новый корпус

Градостроительный совет Сочи одобрил проект строительства спортивно-оздоровительного корпуса санатория «Золотой колосс», расположенного в Хостинском районе, сообщает пресс-служба организации.

Трехэтажный корпус с бассейнами, один из которых будет расположен на эксплуатируемой крыше, спа-зонами, фитнес-центом и медицинским центром будет выполнен в единой архитектурной стилистике с историческими корпусами санатория. Сообщается, что в период межсезонья лечебные и рекреационные услуги на базе нового комплекса будут предоставляться местным жителям.

Санаторий «Золотой колос» был построен в 1935 году по проекту архитектора Павла Еськова, комплекс зданий здравницы является памятником истории и культуры регионального значения. В период реконструкции с 2003 по 2008 год деревянное историческое здание одного из корпусов было снесено и заменено каменным новостроем, выполненным в том же стиле, на месте другого появились шесть коттеджей, на месте корпуса №5 – современное девятиэтажное здание.

В настоящий момент санаторию присвоен статус «4 звезды», в состав комплекса входят 300 номеров различных категорий.

Ольга Логинова