«Новосибирскавтодор» построит Восточный обход Новосибирска

Компания «Новосибирскавтодор» признана победителем торгов по достройке первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Компания предложила выполнить работы за 3,7 млрд руб. — на 245 тыс. руб. ниже, чем начальная цена. Вторым претендентом на госконтракт была московская компания «Хотьковский автомост». Она предложила выполнить работы по госконтракту за 3,5 млрд руб.

«Хотьковский автомост», как ранее сообщал “Ъ-Сибирь” фигурировала в деле о банкротстве новосибирского «Сибмоста», который ранее строил Восточный обход. «Хотькоский автомост», как сообщалось в материалах суда, обязалась обеспечить выплаты в рамках мирового соглашения между «Сибмостом» и кредиторами.

Торги по достройке первого этапа Восточного обхода Сибуправтодор (входит в Росавтодор) объявил в марте. Начальная цена контракта — около 3,8 млрд руб. Выполнить работы подрядчику предстоит в период с 1 июня 2021 года по 30 октября 2024 года. Работы будут выполнены на 10,7 км.

Изначально проект реализовывал «Сибмост», однако в прошлом году Росавтодор расторг контракт с компанией из-за нарушения ею «условий госконтракта в части сроков выполнения работ».

Общая протяженность Восточного обхода составит около 80 км.

Оксана Павлова