В Югре за сутки выявили 70 случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) было зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе.

Диагноз подтвердился у жителей 16 муниципалитетов. Большинство случаев зарегистрировано в Ханты-Мансийске (17) и Нижневартовске (10). На момент выявления у 55 человек были симптомы ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония, еще четверо переносили болезнь бессимптомно.

По данным на 5 апреля. в регионе с начала пандемии COVID-19 заразились 54 535 человек, более 53 тыс. пациентов выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 43 больных, 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От инфекции за весь период пандемии скончались 784 югорчанина.