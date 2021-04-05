Волейболисты «Ярославича» заняли четвертое место в Высшей лиге «А»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» занял четвертое место в чемпионате России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». В серии матчей за бронзовые медали до трех побед ярославские волейболисты уступили команде «Кама» из Перми с результатом 1 - 3.

Первый матч серии состоялся 26 марта в СОК «Атланты» в Ярославле. Со счетом 3:1 победу в нем одержала «Кама». Во второй встрече 27 марта также в Ярославле снова сильнее стали пермские волейболисты, выигравшие со счетом 3:1. В третьем матче серии 3 апреля в Перми победил «Ярославич» со счетом 3:2. Четвертую игру серии 4 апреля в Перми выиграла «Кама» со счетом 3:2, став победителем серии.

Антон Антонов