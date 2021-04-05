77 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердили у пяти детей до 14 лет и 38 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 38 жителей Ижевска, шесть граждан из Сарапула, по пять — из Глазова, Якшур-Бодьинского и Воткинского районов, по четыре — из Воткинска и Игринского района, по три — из Алнашского и Шарканского районов, по два — из Завьяловского и Камбарского районов. При этом 76 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 31 135 случаев заражения коронавирусом. Из них 388 закончились летальным исходом, 27 669 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 82 заболевших находятся в тяжелом состоянии.