В Хакасии с 10 апреля планируется ввести противопожарный режим

На территории Хакасии с 10 апреля по 10 мая планируется ввести особый противопожарный режим. Постановление правительства республики проходит согласование, сообщило "Ъ-Сибирь" региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в Хакасии отмечается повышенная пожарная опасностью и в этом месяце прогнозируется жаркая и ветреная погода. Начало пожароопасного сезона было установлено с 30 марта.

Наибольшее количество пожаров ожидается во второй половине апреля и мае.

Как сообщает правительство региона, с начала года было потушено 22 степных пожара и 12 палов травы, ликвидировано два лесных пожара в Бейском и Усть-Абаканском районах общей площадью 3,8 га.

ГУ МЧС по Хакасии отмечает, что в марте 2021 года был подписан контракт с ООО «Авиакомпания «Борус» на 10 млн руб. для авиапатрулирования лесов. Кроме того, в регионе планируется строительство дорог противопожарного назначения (75 км), реконструкция 146 км дорог противопожарного назначения, устройство 564 км противопожарных минерализованных полос, профилактические контролируемые выжигания на территории 340 га.

В июне 2020 года «Гринпис» составил «антирейтинг» субъектов РФ по соотношению площади природных пожаров к размерам региона. В их число попали Новосибирская и Омская области — они разделили второе место. По информации экологов, в этих регионах выгорело по 10% территории (1,8 млн га и 1,4 млн га соответственно).

Подробнее о пожарах в Сибири — в материале "Ъ-Сибирь" «Восток перегорел».

Екатерина Лукашевич