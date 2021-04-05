В Ярославской области при пожаре погибла 85-летняя женщина

В деревне Максимовское Рыбинского района Ярославской области 4 апреля произошел пожар в дачном доме, в результате которого погибла 85-летняя женщина, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. По факту произошедшего организованна доследственная проверка.

По информации пресс-службы главного управления МЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 10:21. На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля и 15 человек личного состава пожарно-спасательной службы. В 13:06 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара погибла женщина и уничтожено частное жилое помещение площадью 54 кв. м.

Алла Чижова