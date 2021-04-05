Минздрав Новосибирской области объяснил расхождения данных о смертности от COVID-19 оперштаба и Росстата

Минздрав Новосибирской области разъяснил формирование статистики по смертности от COVID-19 в регионе, которую публикует региональный оперштаб после сообщений СМИ о расхождении данных.

Ранее Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса за февраль 2021 года. По данным ведомства, за указанный период в Новосибирской области зафиксирован 241 случай, когда инфекция стала основной причиной смерти, в 23 случаях вирус не был основной причиной, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Если учитывать ежедневные данные оперштаба, за февраль скончались 211 пациентов.

«В сводку оперативного штаба включаются только те летальные случаи, когда коронавирус является основной причиной смерти. Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, но основной причиной их смерти стало иное заболевание, в статистику оперштаба не включаются»,— говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что причина смерти устанавливается комиссией минздрава области на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования. Срок выдачи заключения — до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

«Летальные случаи публикуются в сводке оперштаба с временным интервалом, необходимым для проведения всех экспертиз и получения комиссионного заключения. Данные Росстата соответствуют фактической дате смерти»,— говорится в сообщении.

По данным оперштаба, всего за время пандемии зафиксировали 39 092 случая заражения COVID-19. Выздоровели 36 311 человек, умерли 1 646 пациента.

Юлия Сасевич