Краевые власти в суде расторгают договор на проектирование Оперного театра

Управление капитального строительства Пермского края подало иск в арбитраж к ООО ГК «Строй-Эксперт». По данным картотеки суда, заявление было зарегистрировано арбитражем 1 апреля. Вusiness-class.su пояснили в региональном минстрое, истец требует расторжения контракта на проектирование оперного театра в Перми.

Напомним, недавно стало известно, что проектированием нового здания Пермского театра оперы и балета займутся компании Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Экономия бюджетных средств составит более 100 млн руб. Контракт с прежним проектировщиком — «Строй-Эксперт» - краевые власти собирались расторгнуть, при этом продолжив сотрудничество с компанией по другим проектам.

Летом 2019 года ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» получила контракт на проектирование нового здания Оперного театра. Организация стала единственным участником конкурса, проводившегося краевым минзакупок. Цена контракта составила 221 млн руб. ООО «Группа компаний Строй-Эксперт», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, получило несколько крупных подрядов, в том числе на техническое обследование Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Художественным руководителем Михайловского театра является Владимир Кехман, который, как сообщал ''Ъ-Прикамье" был привлечен властями Пермского края к разработке концепции нового здания Пермского театра оперы и балета.