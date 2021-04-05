«Газпром газораспределение Пермь» увеличил прибыль на 30,1 млн рублей

АО «Газпром газораспределение Пермь» опубликовало финансовый отчет за 2020 год. Как указано в документе, выручка АО составила 3,803 млрд руб. (в 2019 году — 3,685 млрд руб.). Чистая прибыль общества — 505,5 млн руб., годом ранее компания показала чистую прибыль 475,3 млн руб.

Дебиторская задолженность АО за год увеличилась с 518,4 до 684,7 млн руб. Среди крупнейших дебиторов общества в аудиторском заключении указаны ПАО «Т Плюс», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и ООО «Новатэк Пермь».

«Газпром газораспределение Пермь» — одна из крупнейших газораспределительных организаций России. Компания имеет шесть филиалов: Березниковский, Краснокамский, Пермский, Пермский районный, Чайковский и Чусовской. Помимо транспортировки природного газа «Газпром газораспределение Пермь» занимается проектированием, строительством и ремонтом систем газораспределения, защитой подземных коммуникаций от электрохимкоррозии, техническим обслуживанием газопроводов и газового оборудования, пусконаладочными работами систем газоснабжения, оказывает услуги производственного сервиса.