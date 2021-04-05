Чистые активы «Пермского свинокомплекса» ушли в минус

АО «Пермский свинокомплекс» провело переоценку имущества. По данным «СПАРК-Интерфакс», стоимость чистых активов общества на 31 декабря 2019 года — минус 17,7 млн руб. В конце декабря 2017-го этот показатель составлял 119,2 млн руб.

Напомним, АО «Пермский свинокомплекс» управляет одноименным краевым предприятием. До декабря 2017 года комплекс арендовало ООО «Свинокомплекс Пермский», подконтрольное омской группа «Синергия». Владелец имущества досрочно расторг договор с арендатором из-за нарушения ряда условий соглашения, после чего тот оказался в банкротстве.