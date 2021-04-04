В массовом ДТП под Ярославлем погиб водитель и пострадали два пассажира

Сегодня, 4 апреля, в Ярославской области на дороге Углич - Калязин Угличского района произошло массовое ДТП, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в 15:43.

По данным пресс-службы, на дороге столкнулись три автомобиля: KIA Sorento, Nissan X-Trail и Chery. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Chery двигался из Калязина в направлении Углича с двумя пассажирами. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail, за рулём которого был 34-летний водитель. 58-летний водитель KIA Sorento, догнав Nissan, также совершил столкновение, после которого автомобиль опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chery скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи и госпитализированы 32-летний и 34-летний пассажиры этого автомобиля.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали экипажи ДПС ГИБДД, сотрудники МЧС, следственно-оперативная группа и медицинские работники. В настоящее время ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Алла Чижова