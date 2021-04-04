«Звезда» начала официальный сезон с победы

В воскресенье после зимнего перерыва возобновилось ОЛИМП-Первенства ПФЛ. В первом матче ФК «Звезда» принимал на своем поле «Волну» из Нижегородской области, занимавшую 7-е место в турнирной таблице.

Уже на 9-й минуте счет открыл Максим Лаук – 1:0. На 24-й минуте гости забили ответный гол – 1:1.

Во втором тайме «Звезда» продолжила владеть инициативой и атаковать. Игровое преимущество конвертировалось в гол. На 64-й минуте Артур Рябокобыленко ударом из-за штрафной забил победный мяч 2:1.

«Звезда» побеждает в первой игре после зимней паузы и отрывается от «Волны» в турнирной таблице. У подопечных Рустема Хузина столько же очков сколько у идущего пятым «Челябинска», но хуже разница забитых и пропущенных мячей. В пятницу 9 апреля пермская команда сыграет в Ульяновске с местной «Волгой».