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«Парма» обыграла клуб из Минска

Баскетболисты пермской «Пармы» переиграли белорусский клуб «Цмоки-МинскЦ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Подопечные Казиса Максвитиса на родном паркете были сильнее соперника со счетом 74:65. В пермской команде самым результативным стал Борис Савович, набравший 16 очков. У гостей лучшим был Дерек Кук, сделавший дабл-дабл (19 очков + 11 подборов).

После этой победы «Парма» по-прежнему находятся на 8-м месте в турнирной таблице Единой лиги. Гости располагаются на последней строчке.

В следующем матче «Парма» дома примет «Нижний Новгород». Поединок с состоится 11 апреля.

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