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СКА вновь проиграл ЦСКА

Петербургский СКА проиграл ЦСКА во втором матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 0:2.

Шайбы в ворота СКА забросили Максим Шалунов (22 мин.) и Константин Окулов (60 мин.).

По итогам встречи счет в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Напомним, что прошлый матч завершился проигрышем СКА, 0:3.

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