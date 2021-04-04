Ярославец лишился автомобиля из-за невыплаченного кредита

В Ярославле судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль за невыплаченный кредит, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. По данным пресс-службы, мужчина взял кредит в банковской организации, но погасить его не смог.

Суд удовлетворил иск банка на взыскание денежных средств и в Ярославское отделение судебных приставов УФССП в отношении неплательщика поступил исполнительный документ на сумму более 200 тыс. руб. В связи с тем, что должник погашал задолженность, судебные приставы арестовали автомобиль марки Kia, принадлежащий должнику.

«Если в ближайшее время мужчина не оплатит задолженность, имущество будет передано на реализацию, а денежные средства пойдут в счет погашения долга»,— пояснили в пресс-службе.

Алла Чижова