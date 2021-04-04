ФК «Урал» обыграл тульский «Арсенал»

Футбольный клуб «Урал» обыграл «Арсенал» (Тула) в рамках 24 тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:0 (1:0). На «Екатеринбург Арене» присутствовало свыше 7,5 тыс. зрителей.

На 13 минуте гол забил Павел Погребняк, на 85 минуте Рамазан Гаджимурадов, сразу после выхода на замену, удвоил счет.

В первом круге клубы встречались в Туле, тогда матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Арсенала».

«Урал» остается на 12 месте, у него 29 очков. Следующий матч «Урал» проведет 11 апреля в Москве с местным «Динамо». В Екатеринбурге ближайшая игра пройдет 18 апреля: «Урал» примет «Рубин» (Казань).

Николай Яблонский