В Татарстане число новых случаев коронавируса снизилось до 34

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 34 новых случаев COVID-19. 13 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Казани подтверждены девять случаев, в Набережных Челнах — восемь, в Нижнекамском районе — четыре, в Бугульминском — три, в Елабужском — два, еще в весь районах — по одному случаю.

Всего на 4 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 562 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 16 597 человек, в том числе 15 за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 423 человекв.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"