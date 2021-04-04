В Ярославе разрушилась отремонтированная за 53 млн рублей улица Урицкого

В Ярославле разрушилась дорога на улице Урицкого, которую в 2017 году отремонтировали за 53 млн руб. Фотографии разрушенной улицы местные жители публикуют в социальных сетях.

Ремонт дороги был проведен в 2017 году. Работы по муниципальному контракту на сумму около 53 млн руб. выполняла подрядная организация ООО «Трасса». По условиям контракта подрядчик должен был произвести замену асфальтобетонного покрытия на протяжении всей улицы Урицкого - 2,1 км, а также заменить бордюрный камень, провести ремонт тротуаров, замену дорожных знаков и нанести дорожную разметку.

Сроки ремонта улицы Урицкого были нарушены. Недовольство качеством работы высказывали и власти Ярославля, и местные жители. В связи с жалобами проводилась прокурорская проверка.

Алла Чижова