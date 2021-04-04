МЧС предупредило об усилении ветра в Челябинской области

В Челябинской области снова ожидается сильный ветер. По данным регионального Гидрометцентра, 5 апреля в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

При усилении ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

По прогнозам синоптиков, 5 апреля будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха ночью составит от -4,+1 градусов Цельсия, днем – +3,+8.