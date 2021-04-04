В Курганской области выявили 39 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Курганской области лабораторно подтвердили 39 новых случаев заболевания COVID-19. Выписали по выздоровлению 11 пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона. Более половины новых случаев заболевания – 20 – зарегистрировали в Кургане, остальные – в Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском районах и Шумихинском округе. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявили 19422 случаев COVID-19.