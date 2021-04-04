Пермская лыжница победила в лыжном марафоне

Лыжница Мария Истомина, представляющая Пермский край, стала чемпионкой России, собрав полный комплект наград. Соревнования проходили в Тюмени.

В заключительный день чемпионата России по лыжным гонкам она победила в масс-старте 30 км классическим стилем с результатом 1.32.39 и завоевала «золото» в лыжном марафоне.

Второе место у представительницы Московской области Анастасии Рыгалиной, третье у спортсменки из Тюмени Екатерины Смирновой.

Отметим, что в этом чемпионате у пермской спортсменки полный комплект наград: "серебро" на дистанции 10 км. свободным стилем, "бронза" в скиатлоне на дистанции 15 км., а теперь и "золото" в масс-старте.