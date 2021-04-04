AirBaltic возобновила рейсы из Петербурга в Ригу

С 4 апреля авиакомпания AirBaltic возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Ригу. До конца апреля между городами запланировано по четыре рейса в неделю.

«Из Пулково в Ригу возобновляет полеты AirBaltic»,— говорится в сообщении аэропорта Санкт-Петербурга в Twitter. В аэропорту Риги для пассажиров из Санкт-Петербурга предусмотрены стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.

Въезд в саму Латвию до 6 апреля разрешен только по неотложным и важным причинам, таким как работа, обучение, транзит, сопровождение несовершеннолетнего, возвращение на место постоянного проживания, посещение похорон, получение медицинских услуг и воссоединение семьи. По прибытии в страну необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус и пройти 10-дневную самоизоляцию.

По последним данным, в Латвии зарегистрировано более 103 тыс. случаев заражения COVID-19 и почти 2 тыс. летальных исходов. В последний раз режим чрезвычайной ситуации в стране был продлен до 6 апреля.