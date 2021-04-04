В Ярославской области сгорел телятник

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 3 апреля сгорел телятник, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. В пресс-службе уточнили, что сгоревшее здание не эксплуатировалось.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило 3 апреля в 22:17, полностью ликвидировать пожар удалось 4 апреля в 1:10. В результате возгорания уничтожено помещение площадью 180 кв. м. На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и девять человек личного состава пожарно-спасательной службы.

«Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются»,— рассказали в пресс-службе.

Алла Чижова