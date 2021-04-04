В Краснодаре произошел пожар двухэтажного здания на улице Российской

Сегодня, 4 апреля, в 11:00 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. ЧП произошло по улице Российской. Как сообщили в МЧС по региону, первые пожарные прибыли на место в 11:11.

«Произошло возгорание двухэтажного здания. На тушение пожара были направлены пять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС России», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших на пожаре нет. В 11:20 произошла его локализация, в 11:23 – ликвидация. Площадь пожара составила 40 кв. м. Причина возгорания пока устанавливается.

Дмитрий Михеенко