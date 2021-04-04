«Апрель» бежит по городу

Спрос на кроссовки, личных тренеров и гаджеты для контроля пульса вырос. Россияне подготовились к началу бегового сезона. В Москве 4 апреля пройдет первый массовый старт этого года — «Апрель». Его участники смогут пробежать 5 км в «Лужниках». Ритейлеры на этом фоне зафиксировали повышенный интерес к профессиональной экипировке. Аналитики ВТБ подсчитали, что траты на товары и услуги, связанные с фитнесом, у россиян этой весной увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. С подробностями — Юлия Жданова.

Москвичка Светлана участвует в массовых забегах почти четыре года. Для нее это не только спорт, но и особая атмосфера: возможность встретиться со знакомыми и поставить личный рекорд. Перед началом бегового сезона Светлана приводила себя в форму самостоятельно, но ближе к старту все-таки воспользовалась помощью профессионального тренера: «В апрельском забеге я буду участвовать впервые. К сожалению, в прошлом году пришлось пропустить старт из-за пандемии.

Апрельский забег — знаковое событие, официальное открытие бегового сезона.





Многие спортсмены готовились всю зиму, чтобы показать хорошие результаты. Для бега по городу не требуется какой-то особенной экипировки, достаточно правильных кроссовок».

Организаторы забега «Апрель» сообщили “Ъ FM”, что в этом году заявки подало рекордное количество участников. Среди них очень много новичков, считает директор бегового сообщества и забега «Апрель» Дмитрий Тарасов. И это несмотря на то, что строгие санитарные меры по-прежнему действуют.

«На мероприятие зарегистрировано около 5 тыс. человек, это намного больше, чем в “доковидные” времена. Впервые за четыре года мы зарегистрировали все лимиты до истечения срока закрытия регистрации. Эта тенденция заметна по регистрациям всех игроков рынка, плюс на улицах Москвы стало намного больше людей, которые бегают», отмечает Дмитрий Тарасов.

«Любительские соревнования — это всегда сочетания ярких цветов и стильных марок одежды.





Все новые кроссовки сейчас отличаются яркими расцветками и модными подошвами, мы видим большой спрос на компрессионные гетры, модные очки и умные часы, которые замеряют пульс, скорость и дистанцию».

Сейчас у москвичей востребованы услуги профессиональных тренеров, которые могут подобрать занятие по уровню спортсмена и замотивировать после пробежек с низким результатом.

Подготовить себя к летним соревнованиям после зимнего перерыва сложно даже профессионалу, отмечает основатель и владелец платформы онлайн тренировок s10.run Юрий Строфилов. В последнее время собеседник “Ъ FM” наблюдает подъем интереса к своей платформе, ведь для многих формат онлайн-занятий с тренером остается актуальным даже после снятия большинства ограничений: «На весну выпадает пик прихода людей в бег. Первое, что они делают — идут покупать кроссовки и начинают искать себе тренера. Мы видим интерес к тренерам и экипировке на платформе. Сейчас все компании, которые производят кроссовки, выпустили модели с карбоновыми пластинами, улучшающими результат. Наш онлайн-сервис очень выиграл в пандемию, показатели выросли в шесть раз».

На аксессуары для бега и модную брендовую экипировку спрос в последнее время вырос, говорит сооснователь сети спортивных магазинов «Кант» Даниил Виноградов: «Рынок бега проснулся от зимы, вышло гораздо больше спортсменов. К нам обращается много женщин, которые начали бегать. Появился интерес к банданам Buff, которые можно использовать вместо шарфа, и беговым лыжам хорошего уровня. Сейчас покупают достойную экипировку».

Траты россиян на спортивные товары, судя по отчетам ВТБ, в марте составили 1 млрд руб. А вот средний чек в спортивных магазинах снизился на 15% по сравнению с 2020 годом и составил порядка 3,5 тыс. руб.