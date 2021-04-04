В Краснодаре 31 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в столице Кубани зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции. Днем ранее этот показатель составлял 30 инфицированных человек, сообщили в городской администрации.

В Краснодарском крае – 109 новых заболевших. Днем ранее было – 111. В регионе среди заразившихся 49 мужчин и 60 женщин, в том числе 11 детей.

Помимо Краснодара 20 новых случаев зарегистрировано в Сочи - 20, восемь - в Новороссийске, семь – в Апшеронском районе. По два человека заразились в Геленджике, Анапе, Туапсинском, Кущевском, Крыловском, Отрадненском, Тимашевском и Успенском районах. По одному - в Калининском, Тбилисском, Новокубанском районах.

Всего на 4 апреля коронавирус подтвердился у 42 808 жителей края. Выписано 37 596 пациентов (114 за последние сутки). Умерло 2369 пациентов. 76 человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент - на ЭКМО.

Дмитрий Михеенко