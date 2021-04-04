В Ярославской области за сутки никто не умер от коронавируса

В Ярославской области за прошедшие сутки не было зафиксировано смертей от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 87 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 73 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 4 апреля всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 36450 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 34729 человек вылечились. 486 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов