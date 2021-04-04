В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода локомотива с рельсов. Инцидент произошел на станции Муслюмово Южно-Уральской железной дороги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

3 апреля в 23:45 произошел сход маневрового локомотива одной колесной парой. По предварительным данным, причиной схода стало ненадлежащее содержание железнодорожного полотна. Сейчас дорога восстановлена. Задержек в движении поездов и пострадавших нет. Челябинская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.