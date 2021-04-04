В Ярославле спасли полуторагодовалого ребенка от возможного пожара

В Ярославле спасатели центра гражданской защиты спасли полуторагодовалую девочку от возможного пожара, сообщили в пресс-службе ярославского МКУ «Центр гражданской защиты». В сообщении отмечается, что, маленький ребенок захлопнул входную дверь за вышедшей в подъезд мамой. Ситуация усугублялась тем, что в квартире была включена газовая плита, на которой готовился обед. Инцидент произошел 2 апреля.

По данным Центра гражданской защиты, молодая мама сразу вызвала спасателей.

«Оперативно приехавшие спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь в присутствии полицейских. Это было сделано очень вовремя — когда дверь была открыта, все почувствовали запах горелого, мог возникнуть пожар»,— рассказали в пресс-службе центра.

Алла Чижова