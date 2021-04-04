В Тюмени врачи удалили у пациентки опухоль весом 25 килограмм

Онкогинекологи тюменского многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город» удалили у 60-летней пациентки опухоль весом 25 кг. Образование занимало весь малый таз и всю брюшную область. Операция длилась около трех часов, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По словам пациентки, опухоль появилась у нее в течение двух лет, но к врачам женщина не обращалась, связывая увеличение объема живота с лишним весом. В «Медицинский город» тюменку направил гинеколог, к которому она обратилась с жалобами на боли в малом тазу.

«Ни один вид диагностики не мог достоверно сказать, откуда исходит опухоль, куда прилежит. Дифференциация соседних органов была невозможна. Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать — при извлечении тяжелой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления — оно падает»,— рассказал оперирующий хирург Андрей Вовк.

Как пояснила заведующая гинекологическим отделением «Медицинского города» Мария Кузьменко, пациентка имела сердечно-сосудистую патологию, а опухоль была связана петлями кишечника, поэтому риски оперативного вмешательства были крайне высокими. По ее словам, во время операции врачи удалили огромное новообразование яичника и большую миому матки, которую в ходе предоперационной диагностики из-за объемов опухоли выявить было невозможно.

«Женщине очень повезло. Любая травма живота, например, случайное падение, могли привести к разрыву опухоли, кровотечению, осложнениям, последствия которых могли быть не совместимы с жизнью»,— добавил господин Вовк.